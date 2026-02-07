Im wahrsten Sinne auf dem Flügel: Dieter Bohlen singt sich selbst Geburtstagsständchen

Dieter Bohlen wird 72 Jahre alt und feiert sich selbst. Auf Instagram singt er sich sein eigenes Geburtstagsständchen mit Gitarre und stehend auf einem weißen Flügel.

Andere lassen sich zum Geburtstag besingen, Dieter Bohlen übernimmt das lieber gleich selbst. Zu seinem 72. Geburtstag am Samstag hat der Pop-Titan ein Video auf Instagram geteilt, in dem er sich mit einer weißen Gitarre selbst ein Geburtstagsständchen singt und "Happy Birthday to me" in die Kamera schmettert. In Hemd und Sakko, aber barfuß und mit Jogginghose, steht er dabei auf einem weißen Flügel - mit einem Porträt von sich selbst im Hintergrund.

"Happy Birthday to me", schreibt Bohlen auch noch einmal unter das Video. Darin nutzt er die Gelegenheit, um sich bei all jenen zu bedanken, die ihm Glückwünsche geschickt haben. Für alle anderen hat er ebenfalls eine Botschaft parat: "Und auch meine Grüße raus an euch, die ihr mich vergessen habt, ihr alten Säcke!", witzelt er gut gelaunt. "Alles Liebe vom Dieter!"

Vier Jahrzehnte Pop-Geschichte

Mit 72 Jahren kann Bohlen auf eine Karriere zurückblicken, die in der deutschen Musikgeschichte ihresgleichen sucht. Geboren am 7. Februar 1954 im niedersächsischen Berne, begann sein Aufstieg in den späten 1970er-Jahren als Komponist und Songschreiber. Der große Durchbruch kam 1984 gemeinsam mit Thomas Anders als Pop-Duo Modern Talking. Hits wie "You're My Heart, You're My Soul" oder "Cheri Cheri Lady" machten die beiden auch international erfolgreich.

Nach der Trennung von Modern Talking arbeitete Bohlen als Solokünstler mit Blue System weiter und produzierte zudem für andere Musiker. 2002 erfand er sich als Jurymitglied bei "Deutschland sucht den Superstar" neu und wurde durch seine direkte Art in der Castingshow zur TV-Ikone.

Als frisch verheirateter Mann ins neue Lebensjahr

Seinen 72. Geburtstag begeht Bohlen in diesem Jahr mit einer Neuerung: Er ist wieder verheiratet. An Silvester gaben sich er und seine langjährige Partnerin Carina (42) auf den Malediven das Jawort. Und langweilig wird es den frisch gebackenen Bohlens auch nicht: Das Ehepaar wird am 7. März erstmals gemeinsam in einer TV-Show zu sehen sein. Für Carina ist es in der Samstagabendshow "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Moderator Kai Pflaume der erste große Fernsehauftritt überhaupt.