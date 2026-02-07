Im wahrsten Sinne auf dem Flügel: Dieter Bohlen singt sich selbst Geburtstagsständchen

Dieter Bohlen wird 72 Jahre alt und feiert sich selbst. Auf Instagram singt er sich sein eigenes Geburtstagsständchen mit Gitarre und stehend auf einem weißen Flügel.
Andere lassen sich zum Geburtstag besingen, Dieter Bohlen übernimmt das lieber gleich selbst. Zu seinem 72. Geburtstag am Samstag hat der Pop-Titan ein Video auf Instagram geteilt, in dem er sich mit einer weißen Gitarre selbst ein Geburtstagsständchen singt und "Happy Birthday to me" in die Kamera schmettert. In Hemd und Sakko, aber barfuß und mit Jogginghose, steht er dabei auf einem weißen Flügel - mit einem Porträt von sich selbst im Hintergrund.