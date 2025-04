Im Vorfeld der „M72 World Tour“: Metallica bieten Fans Band-T-Shirt für Blutspende

1 Vor ihrer „M72 World Tour“ rufen Metallica zum Blutspenden auf. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Europa Press/ABACA

Metallica setzen in der kommenden Woche ihre Welttournee fort. Fans haben vor den Konzerten in den USA die Möglichkeit, etwas für den guten Zweck tun.











Die Heavy-Metal-Band Metallica ruft ihre Fans in den USA zum Blutspenden auf. Im Vorfeld mehrerer Konzerte der „M72 World Tour“ in den USA können sich Fans in Spendenzentren Blut abnehmen lassen. Als Gegenleistung gibt es ein Band-T-Shirt, wie die Musiker in den sozialen Medien schrieben. „Mit einer Blutspende könnt ihr etwas Gutes tun“, hieß es dort zu der gemeinsamen Aktion mit dem Amerikanischen Roten Kreuz.