Im Vogue-Interview: Hailey Bieber verteidigt ihre Ehe mit Justin Bieber

Hailey Bieber prangt auf dem Cover der US-amerikanischen "Vogue" und gibt im dazugehörigen Interview viele private Details preis. So kommt sie auch auf die anhaltenden Gerüchte über eine Krise mit ihrem Mann Justin Bieber zu sprechen.

Seit Jahren wird über die Ehe von Hailey (28) und Justin (31) Bieber spekuliert. Den Gerüchten über eine Beziehungskrise, die in den vergangenen Monaten nach mehreren verstörenden Äußerungen und Auftritten des Sängers Fahrt aufgenommen haben, erteilt das Model im Interview mit der Zeitschrift "Vogue" aber eine Abfuhr.

"Diese Schlampen werden sauer sein"

"Nun, ich dachte, nach sieben Jahren wäre es schon vorbei, aber das ist nicht der Fall", antwortete sie auf die Frage, ob sie glaube, dass das Gerede in den sozialen Medien irgendwann abebben würde. "Man sollte meinen, dass sich die Leute nach der Geburt eines Kindes vielleicht weiterbewegen und sich ein bisschen entspannen würden, aber nein." Dann fügte sie noch mit Blick darauf, dass sie trotz aller Unkenrufe zu ihrem Mann steht, hinzu: "Ich schätze, diese Schlampen werden sauer sein."

Weiter schwärmte sie, dass ihr Mann ihr viel zum Umgang mit Kritik beigebracht habe. "Ich habe wirklich so viel von Justin gelernt. Er macht das buchstäblich seit seiner Kindheit und musste sich der kritischsten Kritik stellen, die ich kenne. Er sagte: 'Baby, vertrau mir, ich war schon oft in dieser Situation. Du wirst nicht gewinnen. Es gibt kein Gewinnen.'"

Justin Bieber sorgt mit merkwürdiger Reaktion für neues Aufsehen

Derweil hat Justin Bieber schon wieder mit einer bizarren Reaktion auf das "Vogue"-Cover seiner Frau für neue Verwirrung gesorgt. Denn statt sie zu feiern, berichtete er von einem heftigen Streit. In einem inzwischen wieder gelöschten Posting erinnerte er laut "People" daran, dass er Hailey im Zorn einmal gesagt habe, sie würde "niemals auf dem Cover der 'Vogue' sein".

"Huch, ich weiß, echt gemein", schrieb er demnach auf seinem Instagram-Account. Der Sänger habe sich während des Streits "so respektlos behandelt" gefühlt und deshalb gedacht, "ich müsste mich rächen". Er schloss das Posting mit einer Entschuldigung an seine Frau: "Also, Baby, du weißt es ja schon, aber verzeih mir, dass ich gesagt habe, du würdest kein Vogue-Cover bekommen, denn da habe ich mich offensichtlich gewaltig geirrt."

Der Sänger löschte die merkwürdige Bildunterschrift später und ersetzte sie durch eine Reihe von Emojis - darunter eines von Händen, die ein Herz formen.

Geburt von Sohn Jack dauerte 18 Stunden

Das Paar heiratete 2018 in einer standesamtlichen Zeremonie und feierte 2019 eine große Hochzeit mit vielen Stars. Am 23. August 2024 gaben die beiden bekannt, dass sie Eltern eines Sohnes geworden sind. Gegenüber "Vogue" verriet Hailey Bieber nun, dass die Geburt alles andere als leicht war. Es sei zu Komplikationen gekommen und habe 18 Stunden gedauert, bis Jack auf der Welt war. "Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe." Dennoch wünsche sie sich mindestens noch ein weiteres Kind.