Im Vatikan gesichtet: Warum Harry Styles zufällig bei der Papstwahl in Rom war

Harry Styles löst endlich das Rätsel um seinen überraschenden Auftritt bei der Papstwahl im Vatikan. In einem BBC-Interview verriet der Sänger, dass ein bestimmter Termin in Rom ihn zum Augenzeugen des historischen Moments machte.

Im Mai 2025 tauchten plötzlich Fotos im Netz auf, die Harry Styles (31) inmitten der Menschenmenge auf dem Petersplatz zeigten - ausgerechnet während der Wahl von Papst Leo XIV. (70). Fans rätselten monatelang, was der britische Popstar dort zu suchen hatte. Jetzt lüftete der 31-Jährige in einem Interview mit BBC Radio 1 das Geheimnis.

Die Erklärung ist so simpel wie amüsant: Styles saß beim Friseur, als die Geschichte passierte. Er befand sich gerade in einem römischen Salon, als draußen plötzlich Aufruhr entstand. Sein Friseur unterbrach mitten im Schneiden die Arbeit und rief begeistert, dass es einen neuen Papst gebe.

Da der Petersplatz nur wenige Gehminuten entfernt lag, beschloss Styles kurzerhand, sich das Spektakel aus der Nähe anzuschauen. "Als er fertig war, ging ich hinüber. Es war verrückt", beschrieb Styles den Moment. BBC-Moderator Greg James witzelte, der Papst sei wohl die einzige Person, die Styles an Aufmerksamkeit übertreffen könne. Der Musiker konterte schlagfertig, er habe sich gefragt, wer denn da die ganze Aufmerksamkeit bekomme.

Auf den Fotos vom Mai war Styles in einer blauen Jacke mit Sonnenbrille zu sehen. Besonders aufmerksame Fans entdeckten seine graue Baseballkappe, die den Schriftzug "Techno is My Boyfriend" zierte - möglicherweise der erste versteckte Hinweis auf die musikalische Richtung seines kommenden Albums.

Comeback nach kreativer Pause

Das Gespräch bei BBC Radio 1 drehte sich nicht nur um päpstliche Zufallsbegegnungen. Styles nutzte die Gelegenheit, um über seine neue Single "Aperture" zu sprechen, die am 23. Januar erschienen ist. Der fünfminütige Dance-Track markiert seine erste Veröffentlichung seit fast vier Jahren und gibt einen Vorgeschmack auf das Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", das am 6. März in die Läden kommt.

Interessanterweise entstand "Aperture" als letzter Song des Albums, obwohl er nun als erste Single fungiert. Styles beschrieb gegenüber BBC Radio 1, dass der Track entstanden sei, als das Team sich am kreativsten und freiesten gefühlt habe. Für ihn verkörpere das Stück gewissermaßen die Essenz dessen, worum es auf dem gesamten Album gehe.

Mit dem neuen Projekt meldet sich der Grammy-Gewinner nach einer längeren Auszeit zurück. Die vergangenen Jahre hatte er weitgehend abseits des Rampenlichts verbracht.