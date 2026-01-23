Im Vatikan gesichtet: Warum Harry Styles zufällig bei der Papstwahl in Rom war

Harry Styles löst endlich das Rätsel um seinen überraschenden Auftritt bei der Papstwahl im Vatikan. In einem BBC-Interview verriet der Sänger, dass ein bestimmter Termin in Rom ihn zum Augenzeugen des historischen Moments machte.
Im Mai 2025 tauchten plötzlich Fotos im Netz auf, die Harry Styles (31) inmitten der Menschenmenge auf dem Petersplatz zeigten - ausgerechnet während der Wahl von Papst Leo XIV. (70). Fans rätselten monatelang, was der britische Popstar dort zu suchen hatte. Jetzt lüftete der 31-Jährige in einem Interview mit BBC Radio 1 das Geheimnis.