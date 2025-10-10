Im US-Bundesstaat Tennessee Medien: Tote nach Explosion in Sprengstofffabrik red/dpa 10.10.2025 - 19:01 Uhr 1 In einer Sprengstofffirma in den USA ist es zu einer Explosion gekommen. (Symbolbild) Foto: Uncredited/WTVF-TV/AP/dpa/Uncredited In einer Fabrik in den USA ereignet sich eine Explosion. Es gibt laut Medienberichten Tote. Link kopiert Nach einer Explosion in einer Sprengstofffirma in den USA sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben. Weitere wurden verletzt und andere sind noch vermisst, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf lokale Behörden berichtete. Das Ausmaß der Schäden ist unklar. Die Explosion ereignete sich laut TV-Sender ABC News am Freitagmorgen etwa 80 Kilometer westlich von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee.