Prinz William und Prinzessin Kate feiern am Dienstag ihren 14. Hochzeitstag. Nach offiziellen Terminen auf der Isle of Mull geht es in ein Cottage.

Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag! Diese Worte dürften Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) am heutigen 29. April vielfach gehört haben. Das britische Thronfolgerpaar ist an seinem 14. Hochzeitstag nach Schottland gereist. Dort warten aber nicht nur öffentliche Termine auf die beiden - sondern offenbar auch ein paar romantische Stunden.

Fotos von der Ankunft des Royal-Paares auf der zu den Inneren Hebriden gehörenden Isle of Mull zeigen die beiden bestens gelaunt. Sie winken etwa den Schaulustigen im Örtchen Tobermory zu, die sich versammelt haben, um einen Blick auf das Kate und William zu erhaschen. Der Prinz und die Prinzessin, die sich im Tweed-Partnerlook zeigten, sind vor Ort unter anderem auch als Duke und Duchess of Rothesay sowie als Lord und Lady of the Isles bekannt.

"Wir freuen uns auf die morgige Ankunft in Mull, wo wir zwei Tage lang mit den ländlichen Inselgemeinschaften auf den wunderschönen Inneren Hebriden feiern und Kontakte knüpfen werden", kündigte der Palast am Montag im Namen von Kate und William auf deren Instagram-Account an. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, in dem bezaubernde Landschaftsaufnahmen zu sehen sind.

Romantische Stunden zu zweit?

Laut der britischen BBC werden die Royals vor Ort unter anderem Gemeindehäuser besichtigen, deren Renovierung durch die Royal Foundation unterstützt wird. Nach öffentlichen Terminen gehe es für William und Kate in ein Ferien-Cottage, in dem Urlauberinnen und Urlauber für ihre Versorgung selbst zuständig sind. Vermutlich dürfte das Paar dort im Privaten und mit ein wenig Romantik seinen Hochzeitstag ausklingen lassen.

Prinz William und Prinzessin Kate dürften sich auch sehr auf den Aufenthalt gefreut haben. Quellen, die mit dem Paar zusammenarbeiten, haben laut BBC davon gesprochen, dass die beiden seit geraumer Zeit auf die Insel reisen wollten. Während des Besuchs sei unter anderem zudem geplant, dass die Royals ein paar private Stunden auf der Insel Iona verbringen.