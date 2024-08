Im Türkei-Urlaub: Sharon Stone enthüllt, wie sie ihr blaues Auge bekam

US-Schauspielerin Sharon Stone (66) schockte diese Woche ihre Fans, als sie auf Instagram ein Foto aus dem Türkei-Urlaub postete, das sie mit einem tief blutunterlaufenen linken Auge zeigt. Die 66-Jährige nahm es mit Humor und erklärte: "Diese Reise war tough, aber ich bin tougher." Wie sie sich das Veilchen zuzog, verriet der "Basic Instinct"-Star zunächst aber nicht - bis jetzt.

Darum hat Sharon Stone ein blaues Auge

"Ich weiß, ihr sorgt euch alle darum, wie ich mir ein blaues Auge geholt habe. Also erkläre ich es euch", sagt Stone in einem neuen Instagram-Video, in dem sie mit Strohhut und Sonnenbrille am Pool sitzt. Sie sei in den vergangenen Wochen in sehr viele Hotels in unterschiedlichen Ländern gewesen. In einem Hotel sei sie dann mitten in der Nacht aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen, und habe nicht mehr gewusst, wo sie war.

"Ich schlug mit dem Gesicht auf den Marmorboden. Niemand hat mir etwas angetan", stellt Sharon Stone klar. "Es geht mir gut und ich habe eine tolle Zeit." Sie sei auch schon auf dem Weg der Besserung, erklärt Stone und scherzt: "Ihr solltet sehen, was ich mit diesem Marmorboden gemacht habe." Ihren Fans dankt sie mit den Worten: "Danke, dass ihr euch um mich kümmert. Ich kümmere mich auch um euch."

Familienurlaub mit Sohn Laird

Sharon Stone reist seit einigen Wochen mit ihrer Familie durch Europa, es handelt sich offenbar um eine letzte große gemeinsame Reise mit Sohn Laird (19), bevor der zur Uni geht. "Letzte Reise vor der Uni", schrieb Stone am Freitag (2. August) zu einem Foto, das sie und den 19-Jährigen mit einem Kätzchen im Arm am Strand zeigt. Einige Tage zuvor teilte sie ein gemeinsames Foto aus der italienischen Hauptstadt Rom. Davor hatte die Schauspielerin unter anderem das französische Cannes und das sizilianische Taormina besucht.