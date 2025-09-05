Im Tottenham Hotspur Stadium: Post Malone: U-Bahn-Streik zwingt ihn zur Absage der London-Konzerte

Wegen geplanter U-Bahn-Streiks in London hat US-Superstar Post Malone seine beiden Konzerte im Tottenham Hotspur Stadium verschieben müssen. Ohne öffentliche Verkehrsmittel sei es unmöglich, die Fans sicher zu den Veranstaltungen zu bringen, heißt es.
US-Superstar Post Malone (29) hat seine beiden ausverkauften Konzerte im Londoner Tottenham Hotspur Stadium kurzfristig verschieben müssen. Grund sind geplanten U-Bahn-Streiks in der britischen Hauptstadt, die den öffentlichen Nahverkehr praktisch zum Erliegen bringen werden. "Ohne einen U-Bahn-Service ist es unmöglich, die Menschen sicher zum Konzert und wieder nach Hause zu bringen", teilte der Ticket-Anbieter Live Nation in einer offiziellen Stellungnahme mit.