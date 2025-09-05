Im Tottenham Hotspur Stadium: Post Malone: U-Bahn-Streik zwingt ihn zur Absage der London-Konzerte

Wegen geplanter U-Bahn-Streiks in London hat US-Superstar Post Malone seine beiden Konzerte im Tottenham Hotspur Stadium verschieben müssen. Ohne öffentliche Verkehrsmittel sei es unmöglich, die Fans sicher zu den Veranstaltungen zu bringen, heißt es.

US-Superstar Post Malone (29) hat seine beiden ausverkauften Konzerte im Londoner Tottenham Hotspur Stadium kurzfristig verschieben müssen. Grund sind geplanten U-Bahn-Streiks in der britischen Hauptstadt, die den öffentlichen Nahverkehr praktisch zum Erliegen bringen werden. "Ohne einen U-Bahn-Service ist es unmöglich, die Menschen sicher zum Konzert und wieder nach Hause zu bringen", teilte der Ticket-Anbieter Live Nation in einer offiziellen Stellungnahme mit.

Die ursprünglich für Sonntag, 7. September, und Montag, 8. September, geplanten Shows werden nun auf Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September, verlegt. Auf der Webseite des Stadions wurde die Absage ebenfalls bestätigt: "Aufgrund der geplanten Arbeitsniederlegung bei der London Underground können die beiden Post-Malone-Konzerte nicht stattfinden." Ohne U-Bahn-Service könne keine Veranstaltungslizenz für diese Termine erteilt werden, heißt es weiter.

Fans sahen Absage schon kommen

In den sozialen Medien hatten Fans bereits im Vorfeld ihre Sorge geäußert. "Alle, die Post Malone am 7. und 8. September in London besuchen - die U-Bahnen streiken komplett! Ich poste das hier, damit die Leute Pläne machen können", warnte ein User auf Twitter. Ein anderer schrieb prophetisch: "Das wird die Konzerte beeinträchtigen, niemand kann dorthin gelangen. Er muss sie verschieben!"

Die Gewerkschaft Rail, Maritime and Transport Union (RMT) hat eine Serie von Streiks angekündigt, die London in den nächsten Tagen lahmlegen wird. Fahrer, Signalgeber und Wartungspersonal fordern eine Verkürzung der Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden pro Woche bei gleichzeitiger Gehaltserhöhung. Der Londoner Verkehrsbund Transport for London bezeichnete diese Forderungen als "weder praktikabel noch bezahlbar".

Tickets bleiben gültig

Alle bereits gekauften Tickets für die Konzerte behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit. Fans, die an den Ersatzterminen nicht können, erhalten bis Montag, 8. September, 10 Uhr, eine vollständige Erstattung über ihre ursprüngliche Kaufstelle. Die Rückzahlung erfolgt auf die ursprüngliche Zahlungsmethode binnen 14 bis 21 Tagen. Zurückgegebene Tickets gehen am Dienstag, 9. September, um 10 Uhr wieder in den Verkauf.

Post Malone befindet sich derzeit auf seiner Europa-Tournee und tritt am Freitagabend in Hannover auf. Nach den verschobenen London-Terminen führt ihn seine Tour zunächst in die Niederlande, bevor es nach Barcelona und Lissabon geht. Der Rapper und Sänger ist nicht der einzige Künstler, der von den Streiks betroffen ist. Bereits wenige Tage zuvor musste die britische Band Coldplay ihre Wembley-Konzerte wegen der gleichen Problematik verschieben.