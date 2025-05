1 Die Männer wollten Kokain verkaufen – unter anderem an Zivilpolizisten. (Symbolbild) Foto: dpa

In den vergangenen Tagen gehen der Stuttgarter Polizei drei mutmaßliche Kokain-Dealer ins Netz. In zwei Fällen sind Zivilbeamte involviert, in einem dritten eine Zeugin.











Polizeibeamte haben in den vergangenen Tagen im Stuttgarter Stadtgebiet drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. In zwei Fällen verkauften die Verdächtigen Kokain an Zivilbeamte, in einem weiteren Fall wollte der Verdächtige mehrere Male Kokain an eine 23-Jährige verkaufen, bis diese schließlich die Polizei rief.