Im Stuttgarter Rathaus: Die „Büchsenschmiere“ – ein dunkler Fleck der Stadtgeschichte wird ausgeleuchtet

Sehenswert ist eine nun eröffnete Ausstellung im Rathaus, die sich mit der „Büchsenschmiere“ im Hospitalviertel beschäftigt, wo während der Nazizeit Menschen gedemütigt wurden.
So geschichtsträchtig und geschichtsbewusst wie jetzt dürften Besucher das Stuttgarter Rathaus selten wahrgenommen haben. Seit Juli befindet sich im Erdgeschoss eine Dauerausstellung, die an 192 ehemalige städtische Mitarbeiter erinnert, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ausgegrenzt und um ihre berufliche Existenz gebracht wurden. Zwei Stockwerke darüber ist nun zusätzlich bis zum 20. Februar eine Ausstellung zu sehen, die sich einem „fast vergessenen Kapitel der Stadtgeschichte“ widmet: der sogenannten Büchsenschmiere in der Büchsenstraße im Hospitalviertel. Ein Kapitel, das im 16. Jahrhundert begann, als dort ein Dominikanerkloster entstand, das später zu einem Spital und noch später zum Sitz der Stuttgarter Kriminalpolizei umgebaut wurde.