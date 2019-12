9 Die Stuttgarter Berufsfeuerwehr hatte am Samstag einen Großeinsatz. Das Wohnhaus im Norden konnte nicht mehr gerettet werden. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Bewohner eines Hauses, die in den Weihnachtsurlaub gefahren waren, hat eine schlimme Nachricht ereilt. Ihr Haus brannte und ist nun einsturzgefährdet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Stuttgart - Im Viergiebelweg im Stuttgarter Norden brannte am Samstagmorgen ein zweigeschossiges Einfamilienhaus lichterloh. Kurz zuvor war die Feuerwehr zu einem brennenden Opel Meriva gerufen worden, der in der Robert-Mayer-Straße unweit des Wohnhauses stand. Bei den Ermittlungen stelle sich heraus, dass das Auto auf eine Bewohnerin des vom Feuer zerstörten Hauses zugelassen ist.

Zwei Brände kurz hintereinander

Die beiden Brände wurden von Anwohnern kurz nacheinander um 6.13 und 6.22 Uhr gemeldet. Das Fahrzeug im Zeitwert von rund 5000 Euro brannte komplett aus, beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Hausbrand bereits ausgebreitet, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Die Löscharbeiten und die Sicherungsarbeiten am Gebäude gestaltete sich schwierig und dauerten bis in den Abend, erst um 19.09 Uhr konnte die Wehr „Feuer aus“ melden. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Auch am Sonntag konnten die Brandermittler der Polizei es wegen der Einsturzgefahr nicht betreten.

Noch ist unklar, ob das Gebäude so weit gesichert werden kann, dass die Ermittler im Haus ihre Arbeit aufnehmen können, oder ob es abgetragen werden muss. Die Eigentümer, die sich im Urlaub befanden, sind verständig worden. Aussage zur Brandursache macht die Polizei keine. Sie schließt aber nicht aus, dass vor Brandausbruch in das Haus eingebrochen worden war, unbekannte Täter die Fahrzeugschlüssel entwendeten und die beiden Brände in Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711 /89 90 57 78 in Verbindung zu setzen.