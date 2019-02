1 Der Mann fasste einer jungen Frau an den Po. Foto: Adobe Stock

Zwei Frauen feiern in einer Bar in Stuttgart, als ein Mann sie sexuell belästigt. Ein Zeuge hält den mutmaßlichen Grapscher anschließend auf der Straße fest und übergibt ihn der Polizei.

Stuttgart - Ein Mann soll in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart zwei Frauen in einer Bar an der Geißstraße sexuell belästigt haben. Laut Polizei hielten sich die 20 und 28 Jahre alten Freundinnen gerade auf der Tanzfläche auf, als der mutmaßliche Täter zunächst der 28-Jährigen an den Po fasste. Nur kurze Zeit später soll er zudem der 20-Jährigen in den Schritt gefasst haben.

Den Begleitern der Frauen gelang es in der Folge nicht, den Mann am Verlassen der Bar zu hindern. Jedoch erkannte ein Zeuge den mutmaßlichen Grapscher auf der Straße wieder. Er hielt ihn fest und übergab ihn einer Polizeistreife, die zufällig vor Ort war. Der Mann wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.