Catherine Zeta-Jones zollt Morticia Addams Tribut.

Catherine Zeta-Jones verkörpert ihre "Wednesday"-Rolle Morticia Addams mit jeder Faser: In New York City versprühte die Schauspielerin jetzt mit mehreren Outfits Gothic-Eleganz.











Catherine Zeta-Jones (55) beweist während der PR-Tour für "Wednesday" einmal mehr, dass wahre Eleganz nicht laut sein muss. Bei einem Auftritt in New York City verneigte sich die Schauspielerin mit einem raffiniert-düsteren Look erneut vor ihrer Serienrolle der Morticia Addams.