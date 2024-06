Im Stellwerk in Plochingen: So wird die S-Bahn nach den EM-Spielen gereinigt

So wird die S-Bahn nach den EM-Spielen gereinigt

Im Stellwerk in Plochingen

9 Mit Lappen und Gummischieber reinigen die Arbeiter Zug um Zug. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn Spiele der EM anstehen, strömen die Fanmassen in den öffentlichen Nahverkehr. Das bekommen auch die Reinigungsteams der S-Bahn im Stellwerk in Plochingen (Kreis Esslingen) zu spüren. Was macht das Turnier für sie zu einer besonderen Herausforderung?











Link kopiert



Der erste Zug rollt kurz nach 20 Uhr im Stellwerk der Deutschen Bahn in Plochingen ein. Sofort legt das Reinigungsteam los. Ashiqullah Turkman säubert die Sitze der Waggons Reihe für Reihe von Essensresten. Währenddessen wischen seine Kollegen Ghulam Farooq Tremory und Nawaf Sousak verschüttetes Bier auf. So arbeiten sie sich nach vorne, vom hintersten Wagen bis ins Cockpit. Es muss schnell gehen – die nächste Maschine ist schon in der Anfahrt. „Das ist harte körperliche Arbeit“, sagt Schichtleiter Kazem Naiemi.