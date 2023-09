1 Zum Knacken des Jackpots hat dem Gewinner oder der Gewinnerin einzig die Superzahl gefehlt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Zoonar/stockfotos-mg

Ein Gewinner oder eine Gewinnerin aus Baden-Württemberg kann sich über einen satten Millionengewinn freuen. Er oder sie hat bundesweit den einzigen Tipp mit sechs Richtigen abgegeben – und nur knapp den Jackpot verpasst.









In der Lotto-Ziehung im Spiel 6aus49 am Samstag hat ein Teilnehmer aus dem Kreis Biberach einen Millionengewinn gezogen. Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mitteilte, hat der Gewinner oder die Gewinnerin bundesweit den einzigen Tipp mit sechs Richtigen abgegeben.