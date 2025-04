Im Sommer ist Schluss: Karriereende von Mats Hummels: Abschied von einem Vorbild

1 Mats Hummels hat sein Karriereende angekündigt. Foto: ddp/Andrea Staccioli/Insidefoto via ZUMA Press

Das Ende einer außergewöhnlichen Reise naht für Mats Hummels. Zahlreiche Kollegen verabschieden sich von Mats Hummels, der im Sommer seine Karriere beendet.











Link kopiert



Mats Hummels (36) verabschiedet sich bald aus dem Profifußball. "Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere", erklärte der Weltmeister von 2014 am Freitag in einem Video auf Instagram. Seine Reise sei "außergewöhnlich" gewesen, sagte Hummels in dem Clip. Zahlreiche Kollegen und Wegbegleiter meldeten sich in den vergangenen Stunden zu Wort, um den Fußballprofi schon einmal zu ehren.