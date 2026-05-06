Sat.1 baut sein Erfolgsformat aus: Im Sommer startet mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ein Ableger der beliebten Vorabendserie. Im Mittelpunkt stehen fünf Geschwister.
Mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" geht im Sommer 2026 ein Spin-off der beliebten Sat.1-Vorabendserie an den Start. Insgesamt 120 neue Folgen sind geplant, gezeigt werden sie laut einer Mitteilung des Senders im linearen Programm und auf dem Streamingdienst Joyn. Schauplatz der Handlung ist Weilhausen, der Nachbarort des bisherigen Serienschauplatzes Wiesenkirchen.