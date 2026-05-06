Sat.1 baut sein Erfolgsformat aus: Im Sommer startet mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ein Ableger der beliebten Vorabendserie. Im Mittelpunkt stehen fünf Geschwister.

Mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" geht im Sommer 2026 ein Spin-off der beliebten Sat.1-Vorabendserie an den Start. Insgesamt 120 neue Folgen sind geplant, gezeigt werden sie laut einer Mitteilung des Senders im linearen Programm und auf dem Streamingdienst Joyn. Schauplatz der Handlung ist Weilhausen, der Nachbarort des bisherigen Serienschauplatzes Wiesenkirchen.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus betonte in einem Statement, dass die "Landarztpraxis" inzwischen in der vierten Staffel laufe und in Sat.1 eine treue Fangemeinde habe. Der Sender hatte angekündigt, das Format 2026 ein ganzes Jahr lang zu zeigen und eine zweite Praxis zu eröffnen. Mit dem Spin-off, so Rasmus, werde dieses Versprechen nun eingelöst. Im Mittelpunkt stünden Familie, Zusammenhalt, medizinische Alltagsfälle - und natürlich die Liebe.

Fünf Geschwister, ein Familienerbe

Im Zentrum der Handlung stehen die Geschwister Lamminger. Nach dem Tod der Eltern verfolgt die jüngste Schwester Lilli (Pina Kühr) ein ambitioniertes Vorhaben: Sie möchte den Familien-Gasthof Sonnenhof wiedereröffnen. Für die zugehörigen Praxisräume hat sie bereits eine Lösung im Blick: Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) kehrt aus Australien zurück nach Deutschland und will sich nach der Trennung von Chris den Traum von einer eigenen Praxis erfüllen.

Doch Lillis Pläne stoßen nicht bei allen Geschwistern auf Begeisterung. Ihr großer Bruder Konstantin (Michael Epp), Arzt aus München, hat ebenso ein Wörtchen mitzureden wie Bergretterin Becky (Sina Zadra), ihr Zwillingsbruder Freddy (Tobias Schäfer) und vor allem die älteste Schwester Julia (Rike Schmid). Mit Letzterer hat Lilli seit Jahren keinen Kontakt mehr - und Julia würde den Hof am liebsten möglichst schnell verkaufen.

Eine folgenschwere Begegnung in den Bergen

Für zusätzliche Spannung sorgt eine Bergwanderung, auf der Lilli vor dem großen Familientreffen Kraft tanken will. Unterwegs trifft sie auf den charmanten Sebastian (Max Alberti). Die Begegnung lässt beide nicht los, ein Wiedersehen steht bevor - allerdings mit einer brisanten Pointe: Sebastian ist Julias Ehemann.

Bekannte Gesichter aus der Mutterserie wie Nina Schmieder als Ella kehren zurück, hinzu kommen neue Figuren rund um die Geschwister Lamminger. Auch Sina Zadra, im Original als Bergretterin Becky bereits etabliert, schlägt eine erzählerische Brücke zwischen Wiesenkirchen und Weilhausen.

Einen exakten Starttermin nannte Sat.1 in der Mitteilung noch nicht, der Auftakt ist für den Sommer 2026 vorgesehen.