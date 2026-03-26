"Are You The One? Realitystars in Love" geht in die sechste Staffel. Nachdem Jimi Blue Ochsenknecht im vergangenen Jahr mit von der Partie war, geht nun Raúl Richter als bekanntestes Gesicht auf Liebessuche.

Raúl Richter (39) ist in diesem Sommer in seinem nächsten Reality-Format zu sehen. Allerdings geht es dieses Mal für den ehemaligen "GZSZ"-Darsteller nicht nur um Challenges und Preisgeld, sondern um die Liebe. In der RTL+-Kuppelshow "Are You The One? Realitystars in Love" will er sein "Perfect Match" finden.

Richter stand von 2007 bis 2014 für die RTL-Daily "GZSZ" als Dominik Gundlach vor der Kamera. Es folgten zahlreiche TV-Auftritte, darunter auch in Realityshows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2020), "Das Sommerhaus der Stars" (2024), "Villa der Versuchung" (2025) oder "The 50" (2026).

"Im Real-Life ist es schwierig Leute kennenzulernen", erklärt er im RTL-Statement zu seiner "Are You The One?"-Teilnahme. "Auf Datingapps wurde ich immer als Fake gemeldet." Zu seinem Verhalten in der Villa kündigt er an: "Ich ziehe gerne die Gruppe an mich und übernehme die Führung."

Der Schauspieler hatte Anfang des Jahres die Trennung von Vanessa Schmitt bekanntgegeben. "Vanessa und ich haben uns nach sieben gemeinsamen wunderschönen Jahren getrennt", schrieb Richter in einer Instagram-Fragerunde. Zuvor hatte er bereits verkündet: "Die Hochzeit für diesen Sommer haben wir letztes Jahr abgesagt." Das Paar war seit 2018 liiert. Im Jahr 2022 kam es zu einer ersten kurzen Trennung. Im Gegensatz zu anderen Paaren überstanden sie den berühmt-berüchtigten "Sommerhaus-Fluch" und blieben nach den Dreharbeiten zur der RTL-Show zusammen. Im Dezember 2024 verkündeten sie ihre Verlobung.

"Are You The One? Realitystars in Love": Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Neben Richter gehen weitere Reality-TV-Bekanntheiten auf die Suche nach der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner. Finden alle ihr "Perfect Match", gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro. Zu dem "GZSZ"-Star gesellen sich Daymian Weiß ("Willkommen bei Familie Weiß"), Marwin ("Temptation Island VIP"), Germain ("Are You the One?"), Fabi ("Too Hot too Handle"), Bennett ("Bachelor in Paradise"), Brian ("Die Bachelorette"), Cansin ("Make Love Fake Love"), Johannes ("Make Love Fake Love") und Robin Njie, der Bruder von "Realitystars in Love"-Kandidat Kevin Njie.

Bei den Frauen gehen folgende Singles an den Start: Emma Fernlund ("Sommerhaus der Stars"), Jenny Grassl ("Der Promihof"), Julia Römmelt ("Beauty & The Nerd"), Marta ("Ex in the Beach"), Michelle ("Bachelor in Paradise"), Alexandra ("FBoy Island"), Francesca ("Match in Paradise"), Janice ("Germany Shore"), Zoe ("Match in Paradise") und Content Creatorin Christin.