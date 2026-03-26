"Are You The One? Realitystars in Love" geht in die sechste Staffel. Nachdem Jimi Blue Ochsenknecht im vergangenen Jahr mit von der Partie war, geht nun Raúl Richter als bekanntestes Gesicht auf Liebessuche.
Raúl Richter (39) ist in diesem Sommer in seinem nächsten Reality-Format zu sehen. Allerdings geht es dieses Mal für den ehemaligen "GZSZ"-Darsteller nicht nur um Challenges und Preisgeld, sondern um die Liebe. In der RTL+-Kuppelshow "Are You The One? Realitystars in Love" will er sein "Perfect Match" finden.