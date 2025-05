Im Slipdress zum Dinner: Kim Kardashian in Paris: Zwischen Gerichtsterminen und Glamour-Urlaub

Obwohl sie für einen Gerichtsprozess in Paris ist, bei dem die Erinnerungen an den 2016 erlebten Raubüberfall wach werden, scheint Kim Kardashian (44) die Zeit in der französischen Hauptstadt zu genießen. Am Dienstagabend wurde die US-Amerikanerin zusammen mit ihrer Mutter Kris Jenner (69) beim abendlichen Dinner im Restaurant Le Voltaire gesichtet.

Erleichtertes Abendessen in Paris

Für das Abendessen hatte die 44-Jährige ein glamouröses Outfit gewählt. Kardashian trug für den Restaurantbesuch in Paris ein transparentes schokoladenbraunes Slipdress und darüber einen hellbraunen Mantel in Pelzoptik. Ihre Mutter war hingegen komplett in Schwarz gekleidet. Kris Jenner trug eine hochgeschlossene Jacke aus Samt sowie einen langen Ballonrock, wie weitere Fotoaufnahmen zeigen.

Kardashian befindet sich derzeit in Paris, um im Prozess des Raubüberfalls auf ihre Person im Jahr 2016 auszusagen. Am Dienstag erschien sie für den Termin im Gericht von Kopf bis Fuß in die Farbe Schwarz gekleidet, abgerundet wurde ihr Look mit auffälligen Diamant-Ohrringen, einer prunkvollen Diamant-Halskette sowie einem dazu passenden Ring. Allein die Kette hat laut "Page Six" einen Wert von rund 1,5 Millionen US-Dollar und zählt 80 Diamanten.

Was war 2016 passiert?

Der aufsehenerregende Fall dreht sich um den Diebstahl von Schmuck im Gesamtwert von rund zehn Millionen US-Dollar. Am 3. Oktober 2016 verschaffte sich ein Teil einer wohl zehn Personen umfassenden Gruppe an Dieben, die seither als "Opa-Räuber" bezeichnet wird, gewaltsam Zutritt zu Kardashians Zimmer im Hôtel de Pourtalès. Sie weilte zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (46) in Paris, um der dortigen Fashion Week beizuwohnen.

US-Medien wie "NBC News" zitierten aus Kardashians hochemotionaler Aussage vor Gericht. So habe sie in dem Moment, als zwei bewaffnete Männer in ihr Zimmer eindrangen und sie fesselten, mit dem Schlimmsten gerechnet. Sie fürchtete eine Vergewaltigung und dass man sie "erschossen, tot auf dem Bett" zurücklassen würde. Auch habe sie die große Angst gehabt, dass ihre Schwester Kourtney während der Tat zur gemeinsamen Hotelsuite zurückkehren und ebenfalls Opfer werden könnte.

Kris Jenner ist als seelischer Beistand für ihre Tochter ebenfalls in Paris und begleitete sie auch zum Gerichtstermin im Palais de Justice. Die Urteilsverkündung ist laut US-Sender CNN für den 23. Mai anberaumt.