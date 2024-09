Im September erneut in London: Oasis kündigen weitere Zusatzkonzerte an

1 Screens am Londoner Wembley-Stadion kündigen Oasis für das nächste Jahr bereits an. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Vuk Valcic

Die Comeback-Tournee von Oasis schlägt weiterhin hohe Wellen. Nachdem sich bereits die Politik zur Ticket-Preisgestaltung kritisch gemeldet hatte, kündigten die Gallagher-Brüder nun zwei weitere Konzerte in London an.











Der Hype um die Comeback-Tournee von Oasis reißt nicht ab. Jetzt kündigten die Gallagher-Brüder via Kurznachrichtendienst X zwei weitere Zusatzkonzerte an. Sowohl am 27. als auch am 28. September werden die Britpop-Legenden weitere Shows in London spielen. "Aufgrund der überragenden Nachfrage wurden zwei zusätzliche Konzerte im Wembley-Stadion angesetzt", heißt es in dem Post.