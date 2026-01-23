Im Schwarzwald verschwunden: Hinweise auf Flaschen-Aktion – Scarlett bleibt verschwunden

Eine Suchaktion in über 30.000 Märkten hat Hoffnung geweckt: Das Foto der seit fünf Jahren vermissten Scarlett erreichte viele Menschen. Hinweise gab es – einen Durchbruch noch nicht.
Die ungewöhnliche Suchaktion nach der seit fünf Jahren vermissten Scarlett S. hat zu einigen Hinweisen, aber bisher nicht zu ihrem Auffinden geführt. „Leider war bisher nichts Handfestes dabei“, schreibt die Familie auf Facebook. Aufgrund der unzähligen Smoothie-Flaschen in über 30.000 Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, seien aber einige Hinweise eingegangen. Die „Südwest Presse“ hatte zuerst berichtet.