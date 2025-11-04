Im Schwarzwald vermisst: Vermisste Wanderin Scarlett mit Fotos auf Flaschen gesucht

Mit Fotos auf Getränkeflaschen will ein Hersteller helfen, eine im Schwarzwald vermisste Wanderin und Frau aus Hamburg zu finden. Für die Familien ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Seit fünf Jahren fehlt im Südschwarzwald jede Spur von Scarlett S., nun soll die Suche nach der Wanderin mit einem Foto auf Smoothie-Flaschen erneut aufgenommen werden. Neben dem Bild der damals 26-Jährigen will der Fruchtsafthersteller True Fruits auch mit dem Foto einer verschwundenen Frau aus Hamburg bei der Aufklärung von Vermisstenfällen helfen.