Stirnbänder waren in den 2000ern für Fashion-Interessierte unausweichlich. Im Winter 2024/25 feiert das Haarband nun sein Revival und ist nicht nur ein praktischer Begleiter in verschneiten Skigebieten. Diese Mode-Bloggerinnen und Promis haben sich in den modischen Trend verliebt.

Mit Smiley-Face auf der Piste

Fashion-Influencerin Chiara Ferragni (37) verbreitete mit ihrem Stirnband in den Bergen von St. Moritz gute Laune: Zusammen mit ihr strahlte der gelbe Smiley-Aufdruck auf ihrem grauen Stirnband in die Kamera. Zu ihrem schwarzen Sportoutfit kombinierte die Bloggerin eine getönte Skibrille. Ihr Make-up und ihre Ohrringe zeigten, dass Wintersport-Fans auch auf der Piste perfekt gestylt aussehen können.

Lesen Sie auch

Warm und stylisch im Schnee

Mode-Influencerin Lovisa Barkman urlaubte ebenfalls in dem Schweizer Skiort, entschied sich aber abseits der Piste für ein Haarband. Zum Après-Ski spazierte sie in einem schwarzen Oversize-Mantel, dessen Shearling-Futter sie wärmte. Auch in Sachen Schuhwerk wählte sie ein XXL-Modell: Mit weiß-cremefarbenen Moonboots bahnte sie sich einen Weg durch den Schnee. Ihr Stirnband hielt die Content Creatorin ebenfalls in einem hellen Ton: Das weiße Accessoire hielt ihre blonden Haare im Wind zurück und schützte gleichzeitig ihre Ohren vor der Kälte.

Preppy Chic entkomplizieren

Doch es muss kein Schnee liegen, damit Stirnbänder zum Einsatz kommen können. "Outer Banks"-Star Madelyn Cline (27) stylte einen preppy Schulmädchen-Look um ihr dunkles Haarband. In der Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" trat die Schauspielerin in einer schlichten Kombination aus einem Faltenrock in Navy und einer weißen, scheinbar gewollt ungebügelten Bluse auf. Ihre glatten Haare kämmte sie streng zurück, bevor sie ihr Haarband ergänzte. So setzte sie ihr Gesicht perfekt in Szene.