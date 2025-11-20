Nach zwei Jahren voller gesundheitlicher Probleme feierten Prinz William und Prinzessin Kate ihre gemeinsame Rückkehr auf dem roten Teppich. Bei der Royal Variety Performance in London zeigte sich das Paar in samtigen Partnerlooks.
Es ist ein Abend, auf den viele gewartet haben: Am Mittwoch betraten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) gemeinsam den roten Teppich bei der traditionsreichen Royal Variety Performance in London. Für das royale Paar ist es der erste Auftritt dieser Art seit November 2023. Damals hatte noch das schwedische Kronprinzenpaar Victoria (48) und Daniel (52) das Duo zu dem Event in der Royal Albert Hall begleitet.