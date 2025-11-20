Nach zwei Jahren voller gesundheitlicher Probleme feierten Prinz William und Prinzessin Kate ihre gemeinsame Rückkehr auf dem roten Teppich. Bei der Royal Variety Performance in London zeigte sich das Paar in samtigen Partnerlooks.

Es ist ein Abend, auf den viele gewartet haben: Am Mittwoch betraten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) gemeinsam den roten Teppich bei der traditionsreichen Royal Variety Performance in London. Für das royale Paar ist es der erste Auftritt dieser Art seit November 2023. Damals hatte noch das schwedische Kronprinzenpaar Victoria (48) und Daniel (52) das Duo zu dem Event in der Royal Albert Hall begleitet.

Die Rückkehr auf den Red Carpet ist gerade für Kate etwas ganz Besonderes. 2024 musste sie ihre öffentlichen Auftritte drastisch reduzieren, weil sie sich einer Krebsbehandlung unterzog. Nachdem sie ihre Diagnose im März bekannt gegeben hatte, teilte sie im September mit, die Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Im Januar 2025 verkündete sie schließlich, dass sie sich in Remission befindet.

Elegant abgestimmt in Samt

Für ihren großen Comeback-Auftritt wählte Kate ein bodenlanges Samtkleid mit kurzen Ärmeln, das laut dem US-Magazin "People" von dem Designer Talbot Runhof stammt. Das enganliegende Kleid betonte ihre schlanke Silhouette und mit dem tiefen V-Ausschnitt zeigte sie deutlich mehr Dekolleté, als man es von der Princess of Wales bei früheren Auftritten gewohnt ist.

Mit ihren Accessoires setzte Kate wie immer ein besonderes Statement. Ihre langen Ohrringe aus mehreren geschliffenen Diamanten stammen aus dem Nachlass der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). Zudem trug sie vier Ringe, darunter unter anderem ihr Verlobungsring mit dem blauen Saphir, der einst Prinzessin Diana (1961-1997) gehörte. Ein breites Diamantarmband, eine glitzernde Clutch und ihre Haare in den für sie charakteristischsten Wellen machten den Look perfekt.

Prinz William entschied sich an diesem Abend ebenso für Samt. Zur klassischen schwarzen Anzughose, weißem Hemd und schwarzer Fliege trug er ein ebenfalls schwarzes Samt-Jackett und harmonierte damit perfekt mit seiner Ehefrau.

Stylisch für den guten Zweck

Die Royal Variety Performance gilt seit Jahrzehnten als eines der glamourösesten Events im Kalender der britischen Royals. Der Abend dient als Spendengala für die Royal Variety Charity, die Künstler und Entertainer in Not unterstützt. Abendgarderobe ist für diesen Anlass Pflicht und Kate nutzt ihn jedes Jahr, um sich von ihrer elegantesten Seite zu zeigen.

2024 hatte König Charles (77) die königliche Familie bei der Veranstaltung vertreten - und zwar allein, nachdem Queen Camilla (78) wegen einer hartnäckigen Atemwegsinfektion hatte absagen müssen.