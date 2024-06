1 Bei der Suche nach der vermissten Neunjährigen in Sachsen wurde eine Leiche gefunden. Foto: dpa/Robert Michael

Seit Anfang Juni wird ein neun Jahre Mädchen im sächsischen Döbeln vermisst. Nun wurde bei der Suche nach dem Kind eine Leiche gefunden. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



Bei der Suche nach dem vermissten neunjährigen Mädchen in Sachsen ist am Dienstag nahe der sächsischen Stadt Döbeln eine leblose Person gefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Nachmittag mit. Es werde nun geprüft, ob es sich bei der Toten um das Kind handelt, das seit dem 3. Juni vermisst wird.