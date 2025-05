Im roten Spitzenkleid in Cannes: Perückenpanne bei Glamour-Auftritt von Nicole Kidman?

Nicole Kidman (57) hat in Cannes angeblich eine Perückenpanne erlebt. Die Schauspielerin soll am Sonntag bei einem Auftritt im Rahmen des Filmfestivals ein Haarteil getragen haben. Das ist erst mal nicht ungewöhnlich für die 57-Jährige und andere Hollywoodstars, die mit Perücken und Haarverlängerungen ihrer natürlichen Mähne oft mehr Glamour und Volumen verleihen.

Allerdings soll laut der britischen Zeitung "Daily Mail" bei Nicole Kidman dieses Mal die Perückenhaube zu sehen gewesen sein, als sie für Fotos auf dem roten Teppich posierte. Eine Perückenhaube - oder ein Netz - hilft dabei, die eigenen Haare zusammenzuhalten und unter der Perücke zu verbergen.

Doch dieses vermeintliche Malheur rückte offenbar schnell in den Hintergrund. Kidman, die in Cannes den "2025 Kering Women in Motion Award" für ihre Verdienste in der Filmbranche entgegennahm, zog mit ihrer glamourösen Garderobe alle Blicke auf sich. Sie strahlte in einem bodenlangen, roten Spitzenkleid. Das Outfit war ärmellos, hochgeschlossen und betonte die schlanke Figur des Hollywoodstars. Laut "People"-Magazin war es Nicole Kidmans erster Auftritt bei einer Veranstaltung der Filmfestspiele von Cannes seit fast acht Jahren.

Kurze Haare bei der Met Gala

Erst vor wenigen Tagen hatte Nicole Kidman ihre Fans schon mit einer besonderen kurzfristigen Verwandlung überrascht. Die Schauspielerin zeigte Anfang Mai bei der Met Gala in New York zum schwarzen Kleid von Balenciaga einen für ihre Verhältnisse überraschend kurzen Haarschnitt im Bob-Stil. Auch dieser Look war aber nur von kurzer Dauer.

Zur Premiere der zweiten Staffel ihrer Serie "Nine Perfect Strangers" in Los Angeles erschien die Australierin kurze Zeit später schon wieder mit längeren Haaren. Ihre blonde Mähne war bei diesem Event zu einem toupierten Pferdeschwanz mit Mittelscheitel und losen Strähnen, die das Gesicht umrahmten, gebunden. Sie setzte bei ihrem Auftritt im eng geschnittenen, schwarzen Glitzer-Anzug zudem auf einen BH-freien Look und zeigte viel Haut.