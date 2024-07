Tagelang suchte die Polizei in der Eifel nach einer verschwundenen 13-Jährigen. Der entscheidende Hinweis kam nun aus der Bevölkerung.











Das vermisste Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Mechernich, nach dem in den vergangenen Tagen gesucht worden war, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Schülerin sei in der Nacht von Polizisten im Rhein-Sieg-Kreis angetroffen „und in die Obhut ihrer Eltern übergeben“ worden, teilte die Polizei mit. Der entscheidende Hinweis sei von Zeugen gekommen, die durch die Öffentlichkeitsfahndung aufmerksam geworden seien.