Im Residenzschloss Ludwigsburg: Das sind die Open-Air-Konzerthighlights für 2025

Der barocke Ehrenhof im Schloss Ludwigsburg verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in eine Open-Air-Konzertbühne. Von Klassik bis zu elektronischen Beats ist alles dabei.

Die Open-Air-Konzerte im Residenzschloss Ludwigsburg haben sich längst zu einem Besuchermagnet entwickelt. Auch im vergangenen Veranstaltungsjahr sei die Resonanz der Gäste durchweg positiv gewesen. „Das bestätigt unser Konzept, die Atmosphäre des Schlosses mit einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm zu kombinieren“, sagt Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung in Ludwigsburg.

Anne-Sophie Mutter bei den Schlossfestspielen

Nach rund 20 Jahren werden die Ludwigsburger Schlossfestspiele den Ehrenhof wieder als zusätzliche Open-Air-Bühne für Orchesterkonzerte nutzen. Für die Premiere am 4. Juli konnte Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter gewonnen werden. „Ich freue mich sehr, dass wir die Festspielzeit 2025 um so ein hochkarätiges und glanzvolles Konzert erweitern können“, freut sich Intendant Lucas Reuter. „Das Programm ‚Across the Stars‘ mit Musik von John Williams aus Filmen wie ‚Star Wars‘, ‚Indiana Jones‘ und ‚Harry Potter‘ liegt Anne-Sophie Mutter persönlich sehr am Herzen und ist wie maßgeschneidert für die einzigartige Atmosphäre des Schlosshofs.“

Spanische Nacht mit Feuerwerk

Ein zweites Highlight der Saison, die „Spanische Nacht“, ebenfalls mit dem Royal Philharmonic Orchestra, erwartet die Gäste am 5. Juli. Um die Lärmbelastung für die Nachbarschaft zu minimieren, wurde ein durchdachtes Zeitkonzept entwickelt: Die Konzerte enden bereits um 22 oder 23 Uhr. Das Event am 5. Juli wurde zudem bewusst mit dem traditionellen Musikfeuerwerk im Blühenden Barock kombiniert. „Der Eintritt zum Feuerwerk ist in der Konzertkarte enthalten, sodass unsere Gäste am Samstag beide Angebote erleben können“, erläutert Lucas Reuter.

Wein und DJ-Klänge

Wein trifft auf DJ-Musik. Foto: avanti//Ralf Poller

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kehrt am 31. Mai „Melodic Wine“ zurück. Regionale Winzer präsentieren dabei ihre besten Tropfen, untermalt von DJ-Klängen. Ab 21.30 Uhr verwandelt sich der Ehrenhof in eine „Silent Disco“ – ein Konzept, das bei den Gästen hervorragend ankommt und zugleich die Anwohnerinnen und Anwohner schützt. Die Besucher hören die Musik dabei über Kopfhörer.

KSK-Music-Open mit Sido

Die KSK-Music-Open präsentieren ein hochkarätiges Line-up. Mit Johannes Oerding am 25. Juli, Sido am 27. und 28. Juli und „Die 90er Live“ am 2. August sind drei Publikumsmagneten bereits bestätigt. „Die frühe Ankündigung ermöglicht den Gästen eine entspannte Planung“, erklärt Stephan Hurst.

Aufwendige Lichtinszenierung bei Crown of Sound

Das Residenzschloss als Bühne für elektronische Musik – das ist auch das erfolgreiche Rezept von „Crown of Sound“. „Das Event verbindet auf beeindruckende Weise die barocke Architektur mit elektronischer Musik“, erklärt Stephan Hurst. „Besonders die aufwendige Lichtinszenierung macht am 6. September das Schloss zum aktiven Teil der Performance – ein Format, das weit über die Region hinaus Beachtung findet.“

Schutz des Schlosses steht im Vordergrund

Bei aller Vielfalt im Programm steht der Schutz des historischen Gebäudes immer im Vordergrund. „Dieses Jahr haben wir die Stabilität des Untergrunds prüfen lassen, um die Sicherheit des Schlosses zu gewährleisten“, sagt Stephan Hurst. Zusätzlich greift die Schlossverwaltung auf ein Schallgutachten aus dem Jahr 2016 zurück, das vom Fraunhofer-Institut erstellt wurde. „Die gemessenen Erschütterungen lagen stets deutlich unter den kritischen Werten.“

Open-Air-Konzerte kurbeln Wirtschaft an

Auch die lokale Wirtschaft profitiert von den etablierten Angeboten, heißt es in der Mitteilung. „Die Großveranstaltungen im Schloss sind aus dem touristischen Gesamtangebot Ludwigsburgs gar nicht mehr wegzudenken. Sie ziehen überregionale Besucherinnen und Besucher an, die zu einem beachtlichen Teil auch in den hiesigen Hotels übernachten und für die Gastronomie und den Einzelhandel der Innenstadt von hoher Bedeutung sind“, unterstreicht Elmar Kunz, stellvertretender Geschäftsführer Tourismus und Events Ludwigsburg. „Wir freuen uns, dass wir diese Events haben und dass das Schloss hier ständig an innovativen und neuen Formaten dran ist.“ Diese Innovationskraft spiegelt sich auch im Programm des neuen Jahres wider.