Im Regionalexpress nach Stuttgart Mann masturbiert vor junger Frau

Von red/aks 18. Mai 2018 - 14:27 Uhr

In einem Regionalexpress in Richtung Stuttgart kam es zu einer exhibitionistischen Handlung. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Unbekannter setzt sich einer 22 Jahre alten Frau in einem Regionalexpress nach Stuttgart gegenüber und beginnt zu masturbieren. Als sie die Polizei ruft, flüchtet der Mann.

Vaihingen/Enz - Ein Exhibitionist soll am Donnerstagnachmittag in einem Regionalzug Richtung Stuttgart sein Unwesen getrieben haben. Laut der Polizei stieg der bislang unbekannte Mann gegen 15:50 Uhr vermutlich in Enzberg in den Zug ein und setzte sich einer Reisenden gegenüber. Kurz vor dem Halt in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) bemerkte die 22-Jährige, dass der Unbekannte offenbar masturbierte.

22-Jährige ruft die Polizei

Die Frau stand daraufhin von ihrem Sitzplatz auf und rief die Polizei. Der mutmaßliche Täter entfernte sich ebenfalls von seinem Platz und soll versucht haben, in den vorderen Teil des Zugs zu flüchten. Mehrere Reisende wurden aufgrund des Notrufs auf den Vorfall aufmerksam und suchten nach dem unbekannten Mann.

Laut der jungen Frau war der Unbekannten zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, sportlich und hatte blonde, sehr kurze Haare und Geheimratsecken. Der Mann sprach deutsch und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelgrüne Arbeitshose. Als die Polizei eintraf, war der Mann verschwunden.

Die Bundespolizei in Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 zu melden.