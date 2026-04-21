Prinzessin Anne hat am 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. einen Gedenkgarten zu Ehren ihrer Mutter eröffnet. König Charles und Königin Camilla nehmen am Dienstag ebenfalls an Jubiläumsfeierlichkeiten teil.

Im Londoner Regent's Park trägt seit Dienstag ein neu gestaltetes Stück Grünfläche den Namen von Queen Elizabeth II. (1926-2022). Ihre Tochter Prinzessin Anne (75) hat dort am 21. April den "Queen Elizabeth II Garden" eröffnet - an dem Tag, an dem die langjährige Monarchin ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.

8.000 Quadratmeter für Queen Elizabeth II. Prinzessin Anne enthüllte "People" zufolge eine Gedenktafel und unterhielt sich mit einigen Mitgliedern des Teams hinter der Gartengestaltung. Empfangen wurde sie von Linda Yueh, die Vorsitzende der Royal Parks. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan war bei der Eröffnungszeremonie anwesend.

Laut einer Mitteilung des Palasts umfasst der Garten rund 8.000 Quadratmeter und dient "als ruhiger und barrierefreier Ort der Besinnung". Er beherberge einen Teich, der als Lebensraum für Wildtiere dient, eine Aussichtsplattform sowie eine klimaresistente Bepflanzung. Auch Pflanzen, die "eine wichtige Rolle" im Leben von Queen Elizabeth II. einnahmen, sollen den Royal Parks zufolge dort zu finden sein. Die Öffentlichkeit kann ab dem 27. April durch den Garten spazieren.

Weitere Feierlichkeiten zum 100-Jährigen

Die Eröffnung des Parks ist nur einer von mehreren Programmpunkten rund um den 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) kamen am Vormittag mit weiteren Royals sowie Premierminister Keir Starmer (63) im Britischen Museum zusammen. Dort begutachteten sie die Entwürfe für das geplante "Queen Elizabeth Memorial", das im St. James' Park entstehen soll.

Am Abend lädt das Königspaar abschließend zu einem Empfang im Buckingham-Palast ein. Neben hochrangigen Mitgliedern der Royal Family werden auch Gäste erwartet, die ihren 100. Geburtstag feiern. Außerdem sollen Vertreter von Organisationen teilnehmen, denen die Queen zu Lebzeiten als Schirmherrin verbunden war.

Queen Elizabeth II. war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral verstorben. Mit 70 Jahren auf dem Thron war sie die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte Großbritanniens.