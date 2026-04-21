Prinzessin Anne hat am 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. einen Gedenkgarten zu Ehren ihrer Mutter eröffnet. König Charles und Königin Camilla nehmen am Dienstag ebenfalls an Jubiläumsfeierlichkeiten teil.
Im Londoner Regent's Park trägt seit Dienstag ein neu gestaltetes Stück Grünfläche den Namen von Queen Elizabeth II. (1926-2022). Ihre Tochter Prinzessin Anne (75) hat dort am 21. April den "Queen Elizabeth II Garden" eröffnet - an dem Tag, an dem die langjährige Monarchin ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.