Im Rechtsstreit mit Justin Baldoni: Blake Livelys Anwältin äußert sich zu Textachrichten mit Taylor Swift

Textnachrichten zwischen Blake Lively und Taylor Swift sorgten diese Woche für Schlagzeilen. Darin bezeichneten die beiden Regisseur Justin Baldoni unter anderem als "Bitch" und "Clown". Nun äußerte sich Livelys Anwältin - und lenkt den Fokus zurück auf die Vorwürfe der sexuellen Belästigung.
Nachdem in dieser Woche brisante Textnachrichten zwischen Blake Lively (38) und prominenten Bekannten, darunter ihrer engen Freundin Taylor Swift (36) öffentlich wurden, hat sich nun Livelys Anwältin zu Wort gemeldet, um die Wogen zu glätten.