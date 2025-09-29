Im Rausch: ZDF-Film über die zerstörerische Macht des Alkohols

Ein Film, der weh tut - und dennoch fesselt: "Im Rausch" erzählt von zwei Menschen, die sich in ihrer Sucht verlieren und zeigt dabei schonungslos, wie Alkohol Leben zerstört. Intensiv gespielt, authentisch erzählt und am Ende doch von einem Hoffnungsschimmer getragen.
Der ZDF-Fernsehfilm der Woche "Im Rausch" widmet sich einem Thema, das allgegenwärtig ist und doch oft tabu bleibt: Alkoholismus. Das Drama von Regisseur Mark Schlichter, der gemeinsam mit Laila Stieler auch das Drehbuch schrieb, zeigt zwei Menschen unterschiedlicher Herkunft in einer zerstörerischen Spirale aus Alkohol, Abhängigkeit und Gewalt. Wer an dieser Stelle schon nicht mehr einschalten möchte, verpasst etwas: Der Film ist fast nie plakativ, die Geschichte spannend und fabelhaft gespielt und am Ende scheint trotz aller Dramatik ein Funken Hoffnung auf.