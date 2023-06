1 In Stuttgart ist an Fronleichnam Gewitter angesagt. Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat, via www.imago-images.de

In Stuttgart und der Region entladen sich an Fronleichnam schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst sah „Unwetter-Potenzial“ in der Witterung. In der Landeshauptstadt fielen dicke Hagelkörner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Menschen im Raum Stuttgart müssen sich an Fronleichnam auf ungemütliches Wetter gefasst machen: „In der Region drohen Gewitter mit Unwetter-Potenzial“, sagt Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Am Nachmittag gegen 15 Uhr erreichten die Donnerwolken die Landeshauptstadt mit ordentlich Regen im Gepäck. Es fielen Hagelkörner vom Himmel, die einen Durchmesser von bis zu einem Zentimeter erreichten.