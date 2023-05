7 Der Schienenbagger blieb neben dem Gleisbett liegen. Foto: KS-Images.de /Andreas Rometsch

Auf dem Rangierbahnhof in Kornwestheim ist am Dienstag um 21.15 Uhr ein Schienenbagger entgleist und auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Bagger war laut einem Bahnsprecher dafür eingesetzt worden, Schienen zu erneuern. Die Ursache für den Unfall werde noch untersucht. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass der Bagger sich an einer Weiche verkantet hatte. Schwere Last hatte er jedenfalls nicht geladen.