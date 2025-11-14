Im Rahmen ihrer Netflix-Dokumentation: Prinz Harry und Herzogin Meghan spenden für ugandische Kinder

Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen Herz: Ihre Archewell Foundation spendete 50.000 Dollar an eine ugandische Kindertanztruppe. Die Gruppe ist das Thema ihrer nächsten Netflix-Dokumentation, die am 9. Dezember Premiere feiert.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) setzen ein Zeichen. Am 12. November spendete ihre Archewell Foundation 50.000 US-Dollar an Masaka Kids Africana über die Spendenseite Gofundme. Die ugandische Kindertanztruppe steht im Mittelpunkt ihrer nächsten Netflix-Dokumentation "Masaka Kids, A Rhythm Within", die am 9. Dezember Premiere feiert.

Die Spende kommt pünktlich zur Veröffentlichung des Trailers, den Netflix am selben Tag präsentierte. Meghan teilte einen Ausschnitt auch in ihrer Instagram-Story. Die Geschichte beginnt während der Corona-Pandemie. Harry und Meghan entdeckten die Tanzgruppe durch deren virale Videos - gemeinsam mit ihrem Sohn Archie (6).

Harry, Meghan und ihr Netflix-Deal

"Sie schauten sich die Videos regelmäßig mit Archie zu Hause an. Sie waren also bereits Fans der Gruppe, bevor das Filmprojekt 2023 ins Laufen kam", erklärte ein Sprecher der Sussexes im August gegenüber "The Telegraph". Die Tanztruppe besteht aus ugandischen Kindern, von denen viele Waisen sind. Die Dokumentation erzählt ihre Geschichte.

"Im Herzen von Ugandas Masaka-Region, wo die Schatten der HIV/AIDS-Krise noch immer präsent sind, wird ein kleines Waisenhaus zum Hoffnungsschimmer", heißt es in der Beschreibung. "Masaka Kids Africana führt die Zuschauer über die viralen Videos hinaus und zeigt eine lebendige, einzigartige Gemeinschaft, in der verwaiste Kinder Leid in Freude verwandeln und sich durch Tanz in Richtung Heilung, Zugehörigkeit und eine bessere Zukunft bewegen."

Die Dokumentation wird von Archewell Productions produziert, der Firma von Harry und Meghan. Das Paar fungiert als Produzenten. Regie führen David Vieira Lopez und der Oscar-nominierte Moses Bwayo. Das Projekt wurde erstmals im August angekündigt, als die Sussexes ihre kreative Partnerschaft mit Netflix durch einen mehrjährigen First-Look-Deal für Film- und Fernsehprojekte verlängerten.