Im Rahmen ihrer Netflix-Dokumentation: Prinz Harry und Herzogin Meghan spenden für ugandische Kinder

Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen Herz: Ihre Archewell Foundation spendete 50.000 Dollar an eine ugandische Kindertanztruppe. Die Gruppe ist das Thema ihrer nächsten Netflix-Dokumentation, die am 9. Dezember Premiere feiert.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) setzen ein Zeichen. Am 12. November spendete ihre Archewell Foundation 50.000 US-Dollar an Masaka Kids Africana über die Spendenseite Gofundme. Die ugandische Kindertanztruppe steht im Mittelpunkt ihrer nächsten Netflix-Dokumentation "Masaka Kids, A Rhythm Within", die am 9. Dezember Premiere feiert.