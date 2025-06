Im Rahmen ihrer Militärausbildung: Prinzessin Leonor legt mit Marineschiff in New York an

Prinzessin Leonor legt mit Marineschiff in New York an

1 Prinzessin Leonor auf dem Ausbildungsschiff "Juan Sebastián de Elcano". Foto: ddp/abaca press

Fünf Monate war Prinzessin Leonor im Rahmen ihrer Militärausbildung auf hoher See unterwegs - nun ist die spanische Thronfolgerin mit dem Marineschiff in New York eingelaufen.











Prinzessin Leonor (19) hat nach fünf Monaten die letzte Etappe ihrer militärischen Marine-Ausbildungsreise erreicht. Wie das spanische Königshaus auf seinem offiziellen Instagram-Account mitteilt, ist die 19-Jährige in New York eingetroffen. "Das Ausbildungsschiff 'Juan Sebastián de Elcano', auf dem sich die Prinzessin von Asturien auf der 17. Ausbildungsfahrt für Fähnriche befindet, trifft in New York ein", heißt es zu einem Beitrag, der Leonor gemeinsam mit anderen Kadetten in weißen Uniformen beim Einlaufen des Schiffs zeigt.