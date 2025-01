Im Rahmen einer Bildungsinitiative: Schulbesuch in Madrid: Königin Letizia begeistert im roten Hosenanzug

Letizia von Spanien hat sich bei einem Schulbesuch in Madrid in einem leuchtend roten Anzug präsentiert. Mit der Visite machte sie auf eine Bildungsinitiative aufmerksam.

Königin Letizia von Spanien (52) hat in Madrid bei regnerischem Wetter in einem roten Hosenanzug gestrahlt. Sie besuchte die Cortes de Cádiz Schule, die Teil der Bildungsinitiative "Think Equal" ist. Letizia fiel mit ihrem leuchtend roten Blazer und der farblich abgestimmten Anzughose sofort ins Auge. Ihren Regenschirm und einen schwarzen Mantel, der ihre Schultern bedeckte, legte sie später ab. Zu dem knalligen Ensemble trug sie ein schwarzes Top und elegante Loafer mit goldenen Details. Den Look rundeten ein dezentes Paar Ohrringe und ein natürliches Make-up ab, ihre Haare ließ sie offen über ihre Schultern fallen.

Königin Letizia nimmt an Unterricht teil

Die "Think Equal"-Initiative sei ein Pionierprojekt für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, das von weltweiten Experten für emotionale Intelligenz entwickelt und bereits in 34 Ländern umgesetzt wurde", erklärte das Könighaus auf Instagram. Die Bilder zeigen Letizia umringt von Schulkindern in einem Klassenzimmer und offenbar bei einem Rundgang durch das Gebäude. Mit den Schülerinnen und Schülern ließ sie sich zudem in einer Sporthalle fotografieren. Vor Ort traf Letizia auch die Gründerin, die Filmemacherin Leslee Udwin, wie auf einem Foto zu sehen ist.

In einem Video des Königshauses ist Letizia von Spanien mit den Kindern im Unterricht zu sehen und tritt auch selbst vorne an eine kleine Tafel. Der kurze Clip zeigt sie ebenso, wie sie einen kleinen Jungen an den Händen hält und ihm über den Kopf streichelt. Als sich die Kinder und die Königin zur Fotoaufnahme versammeln, jubeln die Schüler ihr zu und applaudieren.

Auftritt im rosa Blazer am Mittwoch

Für Letizia ist es nicht der erste Termin in dieser Woche. Am Mittwoch war sie mit ihrem Ehemann, König Felipe VI. (56), in Madrid bei der Eröffnung der internationalen Tourismusmesse FITUR zu Gast. Zu dem Event erschien sie in einem hellrosa Blazer, zu dem sie eine schwarze Hose mit geradem Bein und ein schwarzes Top trug. Felipe präsentierte sich an ihrer Seite in einem grauen Nadelstreifenanzug und einem hellblauen Hemd. Dazu kombinierte er eine dunkelrote Krawatte und schwarze Anzugschuhe. Auch zu diesem Anlass teilte das Königshaus ein kurzes Video auf Social Media.