Im Rahmen der „The End is Nero“-Tour 2025: Queens of the Stone Age geben sich in Stuttgart die Ehre

Queens of the Stone Age geben sich in Stuttgart die Ehre

Josh Homme, der Frontmann der Queens of the Stone Age, ist wieder fit.

Im vergangenen Jahr mussten sie ihre Europatour wegen einer Not-OP ihres Frontmanns Josh Homme abbrechen – nun kehren die Queens of the Stone Age nach Deutschland zurück und gastieren auch in Stuttgart. Ein Überblick.











Am letzten Juli-Wochenende 2025 geht es in Bad Cannstatt in musikalischer Hinsicht mal so richtig heiß her. So gastieren die Metal-Legenden von Iron Maiden am Samstag, 26. Juli, auf dem Cannstatter Wasen, und nur einen Tag später geben sich die Queens of the Stone Age in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle die Ehre.