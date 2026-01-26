Erstmals nach der Eskalation im Streit von Brooklyn Beckham mit seinen Eltern Victoria und David hat sich die Familie vereint in der Öffentlichkeit gezeigt. David und Victoria hielten Händchen in Paris und hatten drei ihrer Kinder im Schlepptau.

Wenige Tage nachdem Brooklyn Beckham (26) seine Eltern öffentlich angegriffen hat, zeigen die sich mit ihren drei anderen Kindern vereint im Rahmen der Paris Fashion Week. Am 26. Januar verließen David Beckham (50) und seine Ehefrau Victoria (51) vor wartenden Fotografen ein Hotel in der französischen Hauptstadt. Demonstrativ hielten die beiden dabei Händchen.

Womöglich um zu zeigen, dass auch der Rest der Familie hinter ihnen steht, hatten David und Victoria dabei ihre Söhne Cruz (20) und Romeo (23) sowie Nesthäkchen Harper (14) im Schlepptau. Cruz und Romeo wurden zudem von ihren Partnerinnen Jackie Apostel und Kim Turnbull begleitet. All das macht den Eindruck, dass die Familie nach den Vorwürfen von Brooklyn zusammenhält. Kommentiert wurde die Angelegenheit von den Beckhams offenbar nicht.

Brooklyn Beckham möchte keine Versöhnung

Brooklyn, der älteste Sohn von Victoria und David Beckham, hatte kürzlich seinen Eltern in einer Instagram-Story schwerwiegende Vorwürfe gemacht. So behauptete der 26-Jährige unter anderem, dass diese über einen langen Zeitraum hinweg gezielt seine Beziehung mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) zerstören wollten. Er zeichnete auf der Social-Media-Plattform das Bild einer Familie, der Publicity und Außenwahrnehmung wichtiger als alles andere ist.

Mit seinen Eltern scheint Brooklyn Beckham endgültig gebrochen zu haben. "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", teilte er unter anderem mit.