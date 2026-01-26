Erstmals nach der Eskalation im Streit von Brooklyn Beckham mit seinen Eltern Victoria und David hat sich die Familie vereint in der Öffentlichkeit gezeigt. David und Victoria hielten Händchen in Paris und hatten drei ihrer Kinder im Schlepptau.
Wenige Tage nachdem Brooklyn Beckham (26) seine Eltern öffentlich angegriffen hat, zeigen die sich mit ihren drei anderen Kindern vereint im Rahmen der Paris Fashion Week. Am 26. Januar verließen David Beckham (50) und seine Ehefrau Victoria (51) vor wartenden Fotografen ein Hotel in der französischen Hauptstadt. Demonstrativ hielten die beiden dabei Händchen.