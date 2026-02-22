Seit Wochen wurde Sarah Ferguson nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Nun enthüllt die "Daily Mail", dass sich die 66-Jährige zunächst in einer der teuersten Wellness-Kliniken der Welt versteckt hatte - und nun "Couchsurfing auf globaler Ebene" betreibe.
Wo steckt Sarah Ferguson (66)? Diese Frage beschäftigt die britische Öffentlichkeit seit Wochen. Die ehemalige Herzogin von York wurde zuletzt am 12. Dezember bei der Taufe ihrer Enkelin Athena im St.-James-Palast gesehen - seitdem fehlt von ihr jede Spur. Jetzt hat die "Daily Mail" das Rätsel angeblich gelöst - zumindest teilweise.