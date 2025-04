Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) treten erneut zum Duell gegen ihren Arbeitgeber an. Am Mittwoch (9. April) strahlt ProSieben die erste der sechs neuen Ausgaben von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zur Primetime aus. Damit wechselt die Gameshow von Dienstag auf Mittwoch.

Dem Spielprinzip bleibt ProSieben weiterhin treu. So können Winterscheidt und Heufer-Umlauf, sollten sie die Show am Ende gewinnen, 15 Live-Sendeminuten erspielen, die ihnen beim Sender am Tag darauf zur freien Verfügung stehen. "Joko & Klaas Live" läuft nach einem Sieg demnach immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Sollten die Moderatoren jedoch verlieren, müssen sie sich in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen und eine spezielle Aufgabe übernehmen.

ProSieben sichert sich für die Spielrunden wie immer prominente Unterstützung. Laut einer Mitteilung sind in dieser Staffel die Schauspielerinnen Cordula Stratmann, Palina Rojinski, Marie Bloching und Anna Maria Mühe dabei. Zudem treten die Musiker Ross Antony und Eko Fresh, Journalistin Dunja Hayali, Moderator Tobi Krell, Kabarettist Torsten Sträter, die Moderatorinnen Katrin Bauerfeind und Jeannine Michaelsen, die Schauspieler Jannik Schümann, Friedrich Mücke, Bruno Alexander und Kostja Ullmann, Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller, Moderator Christian Düren, Moderatorin Hadnet Tesfai, die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni und die Comedians Till Reiners und Alex Stoldt an. Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Steven Gätjen (52).

Neuer Sendeplatz und Raab-Konkurrenz

"Joko & Klaas gegen ProSieben" wird durch den neuen Sendeplatz in Konkurrenz mit Stefan Raabs (58) RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" gezeigt. Raabs Format läuft seit dem 12. Februar auf dem Primetime-Sendeplatz im Free-TV, zuvor waren die Ausgaben nur bei RTL+ verfügbar. Und auch Raab hat am 9. April zur Primetime einige Stargäste zu bieten. Denn der Moderator wird erstmals ein Promi-Special seines Formats zeigen.

In insgesamt zwei Specials (9. und 16. April) werden neun Stars gegen ihn antreten. In der ersten Folge, durch die Moderator Elton (54) als Showleiter führen wird, stehen fünf Stars bereit: So wollen Wok-WM-Erzfeind Joey Kelly, Mimi Kraus, Larissa Marolt, Paul Janke und Luca Hänni dem ehrgeizigen Raab die Kohle abluchsen. Bei Episode zwei eine Woche später stellen sich die vier Promis Tom Beck, René Casselly, Timur Ülker und Björn Werner der Herausforderung. Als Spielleiter fungiert dann nicht Elton, sondern Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (42).

Zunächst müssen sich die Stars gegeneinander durchsetzen, um sich die Ehre zu erspielen, gegen Raab anzutreten. Am Spielprinzip ändert sich dabei nichts, anders als in den regulären Folgen wird es aber gleich mit dem Wettbewerb losgehen, wodurch das Special an eine Promi-Ausgabe von "Schlag den Raab" erinnert.