Im Pomeranzengarten Leonberg: Reizgas, Schläge und Tritte: Überfall mitten in Leonbergs Altstadt-Oase
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Gewalt im Leonberger Pomeranzengarten: Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Foto: dpa

Am Rand der Leonberger Altstadt kommt es am Dienstagabend zu einem Überfall auf zwei Personen. Der Vorfall könnte laut Polizei eine Vorgeschichte haben.

Ein schwerer Raub hat sich am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr im Pomeranzengarten in Leonberg ereignet. Wie die Polizei berichtet, waren ein 17- und ein 18-Jähriger dort zu Fuß unterwegs, als sich ihnen eine etwa sechsköpfige Gruppe näherte. Die noch Unbekannten forderten ihre Opfer auf, die Taschen zu leeren. Als diese sich weigerten sich, wurden sie laut Polizeibericht aus wohl kurzer Distanz mit einem Reizgas besprüht wurden.

 

Anschließend habe einer der Täter den 17-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm seine Halskette sowie seine Weste vom Körper gerissen. Währenddessen schlugen und traten die anderen Täter laut Polizei auf beide Opfer ein. Schließlich ergriffen die Unbekannten zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnhof. Die polizeiliche Fahndung blieb im Anschluss ohne Ergebnis.

Die Opfer erlitten leichte Verletzungen. Der Wert des Raubguts konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnte eine Vorgeschichte zwischen den Opfern und den Tätern zu dem Vorfall geführt haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

 