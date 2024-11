Jürgen Klopp: Das sagt er zur Kritik an seinem Red-Bull-Job

1 Jürgen Klopp wird ab Januar 2025 die Position des "Global Head of Soccer" beim Unternehmen Red Bull bekleiden. Foto: ddp/Chris Emil Janßen

Fußballtrainer Jürgen Klopp hat seinen Job bei Red Bull verteidigt und erklärt, wie es zu dem Engagement gekommen ist. Er übernimmt ab Januar 2025 die Position des "Global Head of Soccer".











Link kopiert



Jürgen Klopp (57) hat auf die Kritik an seinem neuen Job reagiert. Der 57-Jährige wird ab 2025 "Global Head of Soccer" bei Red Bull. In der deutschen Fanszene stößt das Engagement des Konzerns im Fußball teilweise auf Widerstand, der Vorwurf: Mit sehr viel Geld werde sich der Erfolg gekauft.