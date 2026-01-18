Im Podcast von Joe Rogan: Matt Damon kritisiert Machart von Netflix-Filmen

Sein Cop-Thriller "The Rip" dominiert aktuell die Netflix-Charts. Doch mit der Machart des Films ist Matt Damon nicht zufrieden: Weil Zuschauer ständig am Handy hängen, müssten Filme heute anders gebaut werden.
Matt Damon (55) steht gerade mit seinem Cop-Thriller "The Rip" an der Spitze der Netflix-Charts. Gemeinsam mit Kumpel Ben Affleck (53) spielt er darin Miami-Polizisten, die 20 Millionen Dollar in einem verlassenen Haus finden und danach gegeneinander arbeiten. Im Podcast von Joe Rogan überraschte Damon aber mit ungewöhnlich offenen Worten darüber, wie der Streaming-Gigant seine Filme mittlerweile haben will.