Drei Söhne hat Sänger Alexander Klaws (41) jetzt - und ist nach der Geburt von Baby Nummer drei im August "immer noch durch den Wind": Das hat der Sieger der ersten "DSDS"-Staffel im Podcast "Feel Hamburg" von NDR 90,3 verraten.

"Eine sehr, sehr schöne Zeit"

Er sei "unfassbar stolz" betonte er weiter und freute sich: "Alle sind gesund. Mama geht es super, Kind geht es gut. Und das ist das Allerallerwichtigste." Viel Zeit mit Söhnchen Lion und den zwei älteren Sprösslingen Lenny und Flynn bleibt ihm allerdings bisher nicht, denn er steht als Winnetou bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg noch bis 8. September auf der Bühne. "Ich freue mich umso mehr, wenn ich abends dann auch nach Hause komme und dann auch mal wieder so ein kleines Würmchen auf der Brust habe. Also das ist gerade eine sehr, sehr schöne Zeit."

Dabei hatte der Musiker wohl eigentlich schon mit weiterem Nachwuchs abgeschlossen, wie er lachend erzählte: "Also ich habe ja eine Party veranstaltet, als ich den Windeleimer wegschmeißen durfte. Ja, da steht er jetzt wieder da, wo er vorher stand." Insofern fange die Familie "wieder bei Null an".

Erleichtert, dass er bei Geburt dabei sein konnte

Ende August hatten Klaws und seine Frau die frohe Nachricht via Instagram bekannt gegeben. "Wir sind schockverliebt und unendlich dankbar, dass unser kleiner Lion gesund und munter unseren 'wilden Klaws Haufen' komplett macht", heißt es in dem Post.

Wegen seines Engagements in Bad Segeberg war ungewiss, ob der Sänger die Geburt erleben könne: "Ich war dabei, und das war ja die größte Angst. Ich meine, wir haben ja hier am Kalkberg wirklich nur eine Besetzung, was das Schönste ist, dass nicht irgendwie wer ersetzt wird, sondern hier spielt immer die Erstbesetzung. Die stehen dann auch wirklich in jeder Show hier auf der Bühne." Deshalb sei es ein Problem gewesen, "so hochschwanger in die Saison zu starten".

Er habe deshalb "jeden Tag zu Manitu gebetet" und zu dem Kleinen im Bauch gesprochen. "Und er hat auf mich gehört. Insofern hat das schon mal geklappt."

Seit 2019 verheiratet

Mit Nadja Scheiwiller (39) ist Klaws seit 2019 verheiratet, die beiden lernten sich 2010 bei gemeinsamen Proben zum Musical "Tarzan" kennen. Der 41-Jährige wurde als Gewinner der allerersten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2003 bekannt.