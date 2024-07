Im Podcast mit Mike Krüger: Thomas Gottschalk: Ich werde finanziell überschätzt

(smi/spot) 17.07.2024 - 16:26 Uhr , aktualisiert am 17.07.2024 - 16:26 Uhr

1 Thomas Gottschalk wird angeblich "finanziell überschätzt". Foto: imago/Wolfgang Maria Weber

Ist Thomas Gottschalk gar nicht so wohlhabend, wie viele Fans denken? In seinem "Supernasen"-Podcast mit Mike Krüger erklärt der Moderator, dass er "finanziell überschätzt" werde. Einmal verklagte er sogar ein Magazin, dass ihn offenbar reicher machte als er ist.











Thomas Gottschalk (74) ist "relativ entspannt", was finanzielle Dinge betrifft. Das erzählt er in seinem Podcast "Die Supernasen" mit Mike Krüger (72). Der frisch verlobte Moderator habe schließlich durch die "lange Erfahrung, die ein längeres Leben so mit sich bringt" gemerkt, "dass Kohle nicht glücklich macht". Welche Lektionen genau für diese Einsicht verantwortlich sind, führte er allerdings nicht aus.