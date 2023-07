1 Amira und Oliver Pocher kämpfen derzeit um ihre Ehe. Foto: imago/STAR-MEDIA

Oliver (45) und Amira Pocher (30) gehen mit ihren Eheproblemen weiterhin offen um. In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers" nehmen sie erneut kaum ein Blatt vor den Mund. Obwohl die Gesamtsituation in ihrer Partnerschaft "schwierig" sei, wie beide erst jüngst erklärt haben, scheinen sie sich auf einer anderen Ebene offenbar bestens zu verstehen: "Wir haben momentan viel Sex. Das kittet viel. Da reden wir nicht groß", so Oliver Pocher.