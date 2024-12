Im Podcast Call Her Daddy: Trinity Rodman kritisiert Dennis Rodman: Er ist kein Vater

US-Fußballstar Trinity Rodman (22) hat ihren berühmten Vater, Ex-Basketballspieler Dennis Rodman (63), öffentlich kritisiert. Im Podcast "Call Her Daddy" sagte sie der Moderatorin Alex Cooper (30): "Er ist kein Vater. Vielleicht durch Blut, aber sonst nichts. Seine Stimme zu hören, tut weh."

Doch damit nicht genug. Obwohl ihr Vater laut "SpotRac" während seiner NBA-Karriere mehr als 27 Millionen US-Dollar verdient haben soll, erklärte Trinity Rodman, dass sie einmal gezwungen war, in einem Auto zu leben. "Wir hatten einen Ford Expedition, in dem wir eine Zeit lang gelebt haben", sagte sie. Vor der Scheidung von Trinitys Mutter Michelle Moyer (57) im Jahr 2012 habe ihr Vater ihnen finanziell geholfen, fuhr sie fort. "Er hat meiner Mutter Geld gegeben und uns ein bisschen leben lassen, aber als die Scheidung kam, hieß es nur noch: 'Und tschüss'", so Trinity Rodman. "Ich denke, er ist ein extrem egoistischer Mensch. Ich glaube, es ging immer nur um ihn", fügte sie hinzu.

Lesen Sie auch

Eine Umarmung geht viral

Trinity Rodman ist einer der Stars der US-Frauen-Nationalmannschaft, die dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris Gold holte. Sie steuerte drei Tore und eine Vorlage bei, darunter den Siegtreffer in der Verlängerung im Viertelfinale gegen Japan.

Als sie 2021 im Alter von 18 Jahren von Washington Spirit verpflichtet wurde, war sie die jüngste Spielerin, die jemals in der National Women's Soccer League verpflichtet wurde. Wie "CNN" weiter berichtet, tauchte Dennis damals unangemeldet beim Playoff-Viertelfinalspiel der Spirits gegen die North Carolina Courage auf, nachdem er offenbar seit Monaten nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen hatte. "Als er bei meinem Spiel auftauchte, war ich so wütend", erinnerte sich die Stürmerin nun. "Ich habe auf dem Spielfeld angefangen zu weinen. Ich versuchte also, Fußball zu spielen, und weinte." Die Spirits gewannen das Spiel mit 1:0 und holten sich den Titel, aber Trinity war wütend auf ihren Vater. "Ich war so wütend. Ich dachte: 'Du hast mir diesen glücklichen Moment genommen. Du hast wieder mit mir gespielt'", sagte sie. "Ich gehe zu ihm rüber, er packt meinen Kopf und ich fange einfach an, in seine Arme zu heulen, als ob es ein Vater-Tochter-Moment wäre", erzählte sie.

Die daraus resultierende Umarmung ging viral, auch Trinity veröffentlichte sie in einem Instagram-Post, und äußerte damit die Hoffnung, dass sich ihre Beziehung verbessern könnte. Doch es kam anders.

"Danach war Funkstille. Ich habe ihn nicht mehr gesehen ... bis zu diesem Jahr", erzählte sie "Call Her Daddy"-Moderatorin Cooper weiter. "Wie dumm von mir, dass ich dachte, dass das eine Art neuer Funke sein würde." Es sei jedes Mal so gewesen. "Er kam vorbei, und ich dachte: 'Okay, da ist es wieder. Wir fangen jetzt etwas an. Er wird da sein.' Bumm, Monate und Monate und Monate (ohne mit ihm zu sprechen). Dieses Mal waren es Jahre. Ich glaube, danach habe ich die Hoffnung verloren, ihn jemals wiederzusehen", so Trinity.

Dennis Rodman steckt in einem "Teufelskreis"

Dennis Rodman lernte Trinitys Mutter, Michelle Moyer, im Jahr 1999 kennen. Trinitys Bruder - Basketballprofi Dennis "DJ" Rodman Jr. (23) - wurde 2001 geboren, ein Jahr später folgte Trinity. Das Paar heiratete 2003, bevor Moyer 2004 die Scheidung einreichte. Nach einer Phase der Versöhnung schlossen sie die Scheidung 2012 ab.

Der fünffache NBA-Champion, der seinen eigenen Vater erst mit Ende 30 kennenlernte, hat bereits früher über seinen Wunsch gesprochen, ein besserer Vater zu sein. "Aus irgendeinem Grund ist es für mich sehr schwer, den Teufelskreis zu durchbrechen", sagte er 2019 "ESPN". "Ich hatte nie jemanden, der das für mich gewesen ist."