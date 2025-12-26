Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus verbrachten ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest. Auf Instagram zeigten sich die Schauspielerin und der Country-Sänger in kuscheligen Partnerlook-Pyjamas.
Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (64) haben ihre ersten Weihnachtstage als Paar verbracht und das mit einem Partnerlook gefeiert. Die Schauspielerin und der Musiker teilten ein gemeinsames Foto auf Instagram, das sie in den gleichen weihnachtlichen Pyjamas zeigt. Dazu schrieben sie schlicht: "Fröhliche Weihnachten" mit einem Herz-Emoji.