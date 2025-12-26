Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (64) haben ihre ersten Weihnachtstage als Paar verbracht und das mit einem Partnerlook gefeiert. Die Schauspielerin und der Musiker teilten ein gemeinsames Foto auf Instagram, das sie in den gleichen weihnachtlichen Pyjamas zeigt. Dazu schrieben sie schlicht: "Fröhliche Weihnachten" mit einem Herz-Emoji.

Die kuscheligen Einteiler in Rot und Weiß waren mit Schneeflocken-Mustern verziert, dem mehr oder weniger festlichen Look setzen die beiden mit Rentier-Haarreifen noch die Krone auf. In diesen Outfits posierte das Paar Arm in Arm und glücklich strahlend für die Kamera.

Unerwartetes Paar 2025

Weihnachten beziehungsweise die Feiertage haben für Hurley und Cyrus eine wichtige Bedeutung: Der britische Hollywoodstar und der US-amerikanische Country-Sänger lernten sich bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" im Jahr 2022 kennen und fanden später zueinander. Ihre Liebe machten sie an Ostern 2025 mit Bildern auf Social Media publik und überraschten damit die Öffentlichkeit. Im Mai feierten sie dann beim Eröffnungsdinner der Ausstellung "Orizzonti Rosso" in Rom ihr Red-Carpet-Debüt als Paar.

Weihnachtspyjamas als US-Tradition

Mit ihrem Partnerlook-Auftritt reihen sich das Model und der Vater von Popstar Miley Cyrus in eine beliebte amerikanische Tradition ein, denn in den USA gehören zusammenpassende Weihnachtspyjamas für die ganze Familie längst zum Fest dazu. Auch zahlreiche andere Prominente setzen auf diesen kuscheligen Brauch: So posierte etwa Kim Kardashian (45) in diesem Jahr wieder mit ihrer Familie in einheitlichen Schlafanzügen für die Weihnachtsfotos.

Ebenso hält es Heidi Klum (52): Auf Instagram zeigte das Model in diesem Jahr Schnappschüsse vom Weihnachtsfest, auf denen sie selbst, Ehemann Tom Kaulitz (36), ihre vier Kinder Leni (21), Henry (20), Johan (19) und Lou (16) sowie Schwager Bill Kaulitz (36) und Lenis Freund Aris Rachevsky in rot-weiß karierten Weihnachtsschlafanzügen zu sehen sind. Zuvor drehten Klum und Kaulitz in ebendiesen Outfits auch schon eine Runde auf der berühmten Eisbahn vor dem Rockefeller Center in New York.