Im Partnerlook auf dem roten Teppich: Nur Freunde? Zoë Kravitz und Austin Butler strahlen bei Premiere

Bei der Londoner "Caught Stealing"-Premiere zogen Zoë Kravitz im eleganten Neckholder-Kleid und Austin Butler im abgestimmten Blazer-Look alle Blicke auf sich. Ihr Auftritt heizt die Liebesgerüchte weiter an.
Zoë Kravitz (36) und Austin Butler (34) präsentierten sich gut gelaunt und perfekt abgestimmt bei der Londoner "Caught Stealing"-Premiere. Die Tochter von Lenny Kravitz (61) trug ein schwarzes Neckholder-Kleid mit tiefem Ausschnitt, hohem Schlitz und auffälliger weißer Schleife, kombiniert mit Mules und schlichten Ohrringen. Co-Star Butler wählte einen schwarzen Oversize-Blazer mit passender Hose, weißem Top, feiner Kette und schwarzen Schuhen.